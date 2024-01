Calcocalciomercato Fc Internazionale, esodo totale: in tre vanno via

In casa nerazzurra è tempo di operare sul mercato e la dirigenza di Viale della Liberazione è già al lavoro per entrate e cessioni.

Il campionato di Serie A è pronto ad aprire le porte del girone di ritorno, dopo che quello d’andata ha visto dominare Inter e Juventus. I nerazzurri inizieranno la seconda parte di stagione in trasferta, sul campo del Monza, mentre la Juventus riceverà allo Stadium il Sassuolo. La squadra di Simone Inzaghi è pronta a ripartire, per difendere il primato in classifica e porta a casa lo Scudetto, che varrebbe la seconda stella.

Nel frattempo, la società nerazzurra è al lavoro in chiave mercato: il primo febbraio, infatti, si chiuderanno le finestre della sessione invernale e Marotta insieme al suo staff stanno cercando di operare sia in entrata che in uscita. Ancora la scorsa settimana, a Milano è arrivato l’esterno destro Buchanan dal Bruges.

Sul piano delle entrate, si cerca di portare sulla sponda nerazzurra del Naviglio un ulteriore attaccante, per provare a sopprimere le difficoltà con Arnautovic e Sanchez. Sul fronte delle uscite, invece, si sta cercando di piazzare Stefano Sensi al Leicester, in Inghilterra: il club è interessato al calciatore nerazzurro, ma prima dell’acquisto deve vendere qualche giocatore.

Calciomercato Inter, anche la Primavera di Chivu si rinnova

Operazioni di mercato valide non solo per la prima squadra, ma anche per la Primavera allenata da Cristian Chivu, ex giocatore nerazzurro: dopo una brusca frenata subita la passata stagione, quest’anno la formazione dell’allenatore rumeno si trova attualmente al primo posto in classifica del Campionato Primavera 1, a +4 da Milan e Roma.

In questa sessione invernale di mercato, sono sicuramente tre giocatori a salutare l’Inter: Zuberek è stato ceduto in prestito alla Ternana, come comunicato ufficialmente dalla squadra militante in Serie B. L’Inter potrebbe riaccogliere l’attaccante classe 2004 la prossima stagione, dopo aver fatto esperienza nel campionato cadetto.

Gabriele Vedovati, invece, attaccante classe 2005 si trasferisce definitivamente al Sassuolo. Trasferimento definitivo anche quello di Kevin Zefi, arrivato alla Roma a parametro zero: dopo due anni e mezzo di alti e bassi, il giovane e il suo entourage hanno deciso di cambiare ambiente, approdando nella capitale. L’Inter avrà comunque una percentuale sulla futura rivendita.

Giorni di sfoltimento della rosa dunque per la Primavera di Chivu, con l’Inter che in un certo senso sta operando in modo inverso rispetto alle rivali Juve e Milan, che in questo periodo hanno fatto leva molto sui propri giovani, schierandoli titolari in Serie A.

