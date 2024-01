Calciopoli, Moggi dovrà PAGARE l’Fc Internazionale. La cifra

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Juventus dovrà risarcire l’Inter in merito al processo Calciopoli. Ma non è tutto. Perché anche il principale protagonista della (tristissima) vicenda sarà chiamato a pagare delle spese ai nerazzurri.

Come riporta Calciomercato.com, Luciano Moggi ha perso la causa con l’Inter e dovrà risarcirla in seguito alle accuse di spionaggio per la questione Telecom. L’ex direttore generale della Juventus pagherà le spese processuali ai nerazzurri per 50.000 euro.