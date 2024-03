Calciopoli, attesa per il ricorso al TAR di Giraudo – le #ULTIMISSIME #NEWS 

16:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Oggi si è discusso di fronte al TAR del Lazio il ricorso presentato dall’ex dirigente della Juve, Antonio Giraudo. Ora si attende il verdetto

Come rivelato da Calcio &Finanza, la battaglia legale di Antonio Giraudo su Calciopoli continua a tenere banco. Oggi il TAR del Lazio si è riunito per decidere se rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione di incompatibilità della legge 280/2003, che disciplina la giustizia sportiva in base alla specificità dello sport, violando potenzialmente principi di diritto comunitario. Gli avvocati Jean-Louis Dupont e Amedeo Rosboch, qualche tempo fa, sottolinearono: «conferisce un monopolio disciplinare alle federazioni sportive e impedisce al Tar di annullare o riformare le decisioni delle federazioni, violando così il principio generale di diritto Ue della “tutela giurisdizionale effettiva»

Un verdetto a favore di Giraudo potrebbe portare a riforme sostanziali nel sistema giustizia sportiva italiana, incluso il ricorso ad un giudice. Il caso potrebbe anche influenzare la clausola compromissoria e il sistema di radiamento. L’ex dirigente della Juve ha già ottenuto un successo parziale nel 2021 presso la Corte europea dei diritti dell’uomo per violazioni dei diritti di difesa e la durata eccessiva del processo.

