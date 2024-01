Calciomercato Vecchia Signora Juventina, tre tentativi per il colpo a centrocampo sono falliti: i dettagli

Calciomercato Juve, tre tentativi per il colpo a centrocampo sono falliti: i dettagli

La Juve tiene aperta una porta per un centrocampista, ma negli ultimi giorni sono andati falliti i tentativi fatti per Bonaventura, Pereyra e Samardzic.

Come spiegato da Sky Sport, viste le difficoltà di trovare una soluzione in Italia, non è da escludere che Giuntoli e la dirigenza possa cercare un’occasione di mercato a buon prezzo all’estero. Questo perché la coperta a centrocampo, senza Fagioli e Pogba, è corta.

The post Calciomercato Juve, tre tentativi per il colpo a centrocampo sono falliti: i dettagli appeared first on Juventus News 24.