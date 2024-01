Calciomercato Vecchia Signora Juventina, si allontana un obiettivo: ecco di chi si tratta

Calciomercato Juve, arrivano cattive notizie su un obiettivo per la prossima stagione: ecco di chi si tratta

L’ Atalanta ha blindato l’obiettivo del calciomercato Juve, Giorgio Scalvini. Il difensore ha firmato fino al 30 giugno del 2028 e lo stipendio sarà di 1,5 milioni all’anno.

Un anno fa Scalvini aveva raggiunto l’accordo per prolungare fino al 2027 a circa 400 mila euro più bonus, ma l’ottimo rendimento del 2023 e le offerte arrivate in estate ha fatto sì che si aprisse un tavolo per un miglioramento contrattuale. In estate l’Atalanta può vendere i suoi gioielli, ma farà il prezzo.

