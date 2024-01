Calciomercato Vecchia Signora Juventina, occhi sul centrocampista dell’Atalanta

Calciomercato Juve, occhi sul gioiello dell’Atalanta per la prossima sessione di mercato: la situazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta la Juventus cerca un rinforzo a centrocampo. Sembrano per ora lontani Hojbjerg del Tottenham e Phillips del Manchester City, ma c’è un altro nome sul taccuino di Giuntoli.

Sebbene l’Atalanta non abbia aperto la porta a gennaio, per Teun Koopmeiners, lui resta comunque uno degli obiettivi del mercato bianconero per la sessione estiva.

