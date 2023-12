Calciomercato Vecchia Signora Juventina: non è stato convocato per il Frosinone! Indizio sulla sua partenza a gennaio

Calciomercato Juve: non è stato convocato per il Frosinone! Indizio sulla sua sempre più probabile partenza a gennaio

Nella lista ufficiale dei convocati per Frosinone Juve non figura il nome di Dean Huijsen, aggregato in settimana alla Juventus Next Gen nella vittoria contro la Virtus Entella.

In attesa di capire se il difensore classe 2005 scenderà in Seconda squadra anche domani contro la Vis Pesaro, questo è un ulteriore indizio sulla partenza dell’olandese a gennaio, con proprio il Frosinone pronto ad accoglierlo.

The post Calciomercato Juve: non è stato convocato per il Frosinone! Indizio sulla sua partenza a gennaio appeared first on Juventus News 24.