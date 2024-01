Calciomercato Vecchia Signora Juventina, no alla cessione di Nicolussi Caviglia alla Salernitana: il motivo

Calciomercato Juve, no alla cessione di Nicolussi Caviglia alla Salernitana: il motivo della conferma in squadra

Nelle ore scorse il nome di Nicolussi Caviglia è tornato a circolare in orbita Salernitana come possibile sostituto di Coulibaly che sarà impegnato in Coppa d’Africa. Ma la Juve ha detto no alla cessione in prestito del centrocampista finito nel mirino di Sabatini e già con un passato nel club campano.

Come riferisce Tuttosport, infatti, la Juve è intenzionata a confermare Nicolussi Caviglia in questa sessione di calciomercato. Il motivo? Alla Continassa è considerato un talento e anche da un punto di vista numerico Allegri non vuole privarsene, visto che è l’unica alternativa a Locatelli.

The post Calciomercato Juve, no alla cessione di Nicolussi Caviglia alla Salernitana: il motivo appeared first on Juventus News 24.