Calciomercato Vecchia Signora Juventina, Kean all’Atletico e Giuntoli ne approfitta: riaperti i discorsi per quel giocatore di Simeone

Calciomercato Juve, Kean va all’Atletico Madrid e Giuntoli ne approfitta per riaprire i discorsi per un giocatore di Simeone: le ultime

E’ il giorno delle visite mediche di Moise Kean con l’Atletico Madrid. L’attaccante passerà in prestito alla formazione spagnola fino a fine stagione, quando poi verrà rivalutata la sua posizione all’interno della rosa bianconera.

Come spiega Tuttosport, per il calciomercato Juve sono stati intanto riaperti i discorsi per il possibile acquisto di Rodrigo De Paul. L’argentino piace ormai da diversi anni e la prossima potrebbe essere l’estate giusta per affondare il colpo.

The post Calciomercato Juve, Kean all’Atletico e Giuntoli ne approfitta: riaperti i discorsi per quel giocatore di Simeone appeared first on Juventus News 24.