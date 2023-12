Calciomercato Vecchia Signora Juventina, in tre vanno a scadenza nel 2024: da domani possono accordarsi con un nuovo club

Calciomercato Juve, in tre vanno a scadenza nel 2024: da domani possono accordarsi con un nuovo club. Ecco chi sono

Il 2023 sta per finire e il calciomercato della Juve è orientato non solo ai possibili colpi in entrata da portare a termine nella sessione di gennaio, ma anche al capitolo giocatori in scadenza di contratto.

Sono tre, in particolare, i bianconeri il cui rapporto terminerà nel giugno 2024: Alex Sandro, Rabiot e Rugani. Da domani, quindi, i due difensori e il centrocampista potrebbero accordarsi con un nuovo club per trasferirsi a parametro zero dalla prossima stagione.

