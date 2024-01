Calciomercato Vecchia Signora Juventina, il Napoli anticipa Giuntoli! Si chiude per l’obiettivo

Calciomercato Juve, il Napoli anticipa Giuntoli su un obiettivo comune: azzurri pronti a chiudere per il giocatore

Il Napoli ha in pugno Samardzic, obiettivo del calciomercato Juve, e ora ha fretta di chiudere. I campioni d’Italia hanno iniziato questa finestra di calciomercato in quarta e dopo l’arrivo di Mazzocchi, la concentrazione è tutta per il centrocampista dell’Udinese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Castel Volturno c’è fretta di chiudere, ma anche fiducia nell’esito positivo. Rimangono solo da colmare una piccola distanza con l’Udinese, che chiede qualche garanzia in più rispetto all’attuale offerta di 20 milioni più 5 di bonus, e con il calciatore. Con il padre del serbo c’è da discutere ancora i diritti d’immagine, ma anche in questa circostanza la distanza tra le parti è ormai minima.

