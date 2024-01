Calciomercato Vecchia Signora Juventina, Hojbjerg o Phillips a gennaio? La risposta di Allegri sorprende tutti

Calciomercato Juve, Hojbjerg o Phillips a gennaio per il centrocampo? La risposta di mister Allegri sorprende tutti

Sky Sport fa il punto sul calciomercato Juve di gennaio, soffermandosi naturalmente sui possibili rinforzi per il reparto di centrocampo.

Phillips o Hojbjerg per i bianconeri? La risposta di Allegri è stata chiara: nessuno dei due convince in pieno il tecnico juventino, che preferirebbe non alterare gli equilibri di squadra se non per l’acquisto di un giocatore che cambierebbe il reparto.

