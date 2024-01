Calciomercato Vecchia Signora Juventina, Giuntoli molla un obiettivo: strada libera per il Milan

Calciomercato Juve, Giuntoli molla uno degli obiettivi sulla lista: strada libera ora per il Milan per andare ad acquistarlo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth in scadenza di contratto al termine della stagione, resta il primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa.

Sul ragazzo c’è tanta concorrenza in Premier mentre in Italia, meta preferita dal centrale, la Juve si è defilata dopo l’acquisto di Tiago Djalò. Moncada sta stringendo e l’intesa per il passaggio in rossonero è ora più vicina.

