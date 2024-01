Calciomercato Vecchia Signora Juventina, Giuntoli al lavoro per convincere l’Udinese

La Juve è al lavoro per provare ad arrivare a Lazar Samardzic. La società potrebbe anticipare l’investimento

Come rivelato da Sky Sport, la Juve è al lavoro per provare ad anticipare un investimento economico importante già nel mercato di gennaio. Per questo motivo, i bianconeri vorrebbero provare ad arrivare a Lazar Samardzic per anticipare la concorrenza del Napoli.

La Juventus, però, deve provare a convincere l’Udinese. I bianconeri insisteranno per Samardzic o a gennaio o a giugno.

