Calciomercato Vecchia Signora Juventina, è il primo obiettivo per l’estate: Giuntoli lavora al grande colpo

In estate la Juve andrà all’assalto di Teun Koopmeiners. L’olandese è il grande desiderio di Cristiano Giuntoli

Come rivelato da Tuttosport, il grande sogno della Juve per il mercato estivo si chiama Teun Koopmeiners. L’olandese è il sogno dei bianconeri per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri.

La Juve, per Koopmeiners, dovrà comunque fare un grosso sforzo economico visto che l’Atalanta lo valuta 40 milioni di euro.

The post Calciomercato Juve, è il primo obiettivo per l’estate: Giuntoli lavora al grande colpo appeared first on Juventus News 24.