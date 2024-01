Calciomercato Vecchia Signora Juventina, colpo per il futuro dall’Argentina: arriva il talento 14enne!

Calciomercato Juve, colpo per il futuro: i bianconeri hanno messo le mani sul 14enne talento argentino. Le novità

Come riportato da Tuttosport, per il calciomercato Juve in entrata Giuntoli ha ormai definito l’acquisto di Francisco Barido, 14enne talento formatosi nel settore giovanile del Boca Juniors.

Il ragazzo è un trequartista dotato di grande tecnica e visione di gioco e arriverà a titolo gratuito. I genitori del giovane si sono infatti trasferiti in Italia per motivi di lavoro e il club bianconero sfrutterà questa situazione di ricongiungimento familiare.

