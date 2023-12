Calciomercato Vecchia Signora Juventina: clamoroso scambio a gennaio? Kean per il gioiello dell’Arsenal

Calciomercato Juve: clamoroso scambio a gennaio? Kean per il gioiello dell’Arsenal… Giuntoli a lavoro sull’asse Torino-Londra

Stando a quanto riportato da Tuttosport i recenti viaggi di Giuntoli a Londra sarebbero stati funzionali anche a battere la strada che porta a Charlie-Micheal Patino, 20 anni, duttile centrocampista di proprietà dell’Arsenal. Il giocatore – che piace anche Inter e Milan – è sotto osservazione da tempo e ora sembra arrivato il momento giusto per affondare il colpo: una conferma che arriva sia da ambienti londinesi sia da operatori di mercato italiani come Michele Fratini.

Lo scoglio per il calciomercato Juve è rappresentato dalla valutazione che i Gunners fanno del giocatore attualmente in prestito allo Swansea: ben 20 milioni di euro. Ecco perché la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto già a gennaio il cartellino di Moise Kean per favorire l’affare. La partenza dell’attaccante farebbe il paio e si renderebbe in qualche modo sostenibile con l’esplosione di Yildiz.

