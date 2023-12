Calciomercato Vecchia Signora Juventina, ci siamo: i tre affari da tenere d’occhio a gennaio

Calciomercato Juve, ci siamo: ecco i tre possibili affari da tenere d’occhio per la sessione di gennaio

Il calciomercato invernale della Juventus è già iniziato. A sorpresa, nelle ultime ore il club bianconero ha infatti chiuso con un blitz vincente il colpo Adzic. La Juve si è assicurata il promettente classe 2006, sborsando circa 5 milioni di euro per prelevarlo dal Buducnost Podgorica. Il montenegrino, in patria già accostato a De Bruyne, è atteso a Torino la prossima settimana e sarà bianconero a partire dal prossimo giugno. Si tratta del primo colpo in entrata dell’era Giuntoli, arrivato dopo i tanti rinnovi degli ultimi mesi, l’ultimo quello di Bremer annunciato negli scorsi giorni. In vista del mercato di gennaio, invece, ecco altri tre possibili affari da tenere d’occhio in casa bianconera.

Mercato Juve, da Djalò a Phillips e Hojbjerg: i possibili affari di gennaio

Il primo nome da tenere d’occhio nel prossimo mese è quello di Tiago Djaló. Il difensore classe 2000 è in scadenza di contratto con il Lille e seguito da Inter e Juventus. Per anticipare la concorrenza di Marotta a parametro zero, Giuntoli e Manna potrebbero fare un tentativo già a gennaio per portare il portoghese subito a Torino. Servirà un’esborso cash di circa 5 milioni per acquistarlo subito dal club francese, altrimenti sarà bagarre con i nerazzurri e non solo per la sua firma a parametro zero.

La dirigenza della Juve è inoltre al lavoro per un nuovo centrocampista. Negli ultimi giorni il casting si è ridotto a due nomi: ad oggi, infatti, le piste più percorribili a gennaio sono quelle che portano in Premier League. Phillips e Hojbjerg sono entrambi in uscita rispettivamente da Manchester City e Tottenham e starebbero convincendo anche Allegri. Molto dipenderà dalle richieste dei due club inglesi, dall’apertura al prestito al costo complessivo dell’eventuale operazione. Per il momento, però, si profila una corsa a due Phillips-Hojbjerg per rinforzare il centrocampo.

Infine, nelle ultime ore sta salendo con forza anche il nome di Charlie Patino, gioiello dell’Arsenal finito sul taccuino della dirigenza bianconera. Si parla di un possibile scambio con Moise Kean, e stando alle ultime indiscrezioni sarebbe anche prevista una missione in Inghilterra da parte di Cristiano Giuntoli. Anche il promettente classe 2003, dunque, sarà un nome da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

