Calciomercato Vecchia Signora Juventina, Berardi opportunità per l’estate? Arriva l’annuncio di Carnevali

Calciomercato Juve, opportunità Berardi in vista dell’estate? Arriva la risposta del dg del Sassuolo Carnevali

Domenico Berardi è tornato ad essere accostato al calciomercato Juve in vista dell’estate. A Sky Sport, Giovanni Carnevali ha così commentato le voci sul futuro del giocatore.

LE PAROLE – «Mi auguro si riprenda presto, è la cosa più importante. Su quello che sarà abbiamo tempo per pensarci e valutare. Vorrei rimanesse, poi se ci sono opportunità con valore e peso giuste del ragazzo…».

The post Calciomercato Juve, Berardi opportunità per l’estate? Arriva l’annuncio di Carnevali appeared first on Juventus News 24.