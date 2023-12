Calciomercato Vecchia Signora Juventina: AD Giuseppe Marotta brucia i bianconeri, presentata l’proposta

Calciomercato Juve: Marotta brucia i bianconeri, presentata l’offerta per strappare il centrocampista

L’Inter è vigile sui parametri zero da poter prendere a gennaio per l’estate e in cima alla lista di Marotta e Ausilio ci sarebbe Zielisnki, obiettivo in comune col calciomercato Juve.

Il polacco del Napoli non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo col suo club e i nerazzurri hanno già recapitato la prima offerta all’entourage del centrocampista. Per Zielinski (che in estate aveva ricevuto un’offerta triennale dall’Al-Ahli da 12 milioni a stagione) è pronto un quadriennale da 4.5 milioni. Offerta importante per anticipare la concorrenza e strappare il sì del calciatore. Lo scrive Tuttosport.

