Calciomercato, spesa questa CIFRA in Italia a gennaio: che differenza con gli altri campionati! I dati

Si è chiuso 12 giorni fa il calciomercato invernale. Uno studio della FIFA ha rivelato che nella finestra di gennaio i club hanno speso 1.46 miliardi di dollari. La maggior parte dei trasferimenti è avvenuta in Europa, con un 77% della spesa totale. La lega in cui si è speso di più è a sorpresa la Ligue 1, che ha speso 272 milioni, grazie agli acquisti di Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo del PSG, entrambi da 20 milioni. Tra i club più spendaccioni anche Rennes e Marsiglia, 26 e 22 milioni.

Pubblicità

Alle spalle della Ligue 1 c’è la Premier League, con 171,7 milioni di euro. L’Italia, con una spesa di 82,2 milioni è la sesta lega europea per giro di affari a gennaio: il mercato Milan ha provveduto in piccola parte con l’acquisto di Terracciano e il rientro anticipato di Gabbia.

Pubblicità

The post Calciomercato, spesa questa CIFRA in Italia a gennaio: che differenza con gli altri campionati! appeared first on Milan News 24.