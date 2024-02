Calciomercato Signora Juve, Samardzic e non solo: l’obiettivo numero uno a centrocampo è un altro

Calciomercato Juve, Samardzic ma non solo: ecco chi è il vero obiettivo a centrocampo del club bianconero per l’estate

Per il calciomercato Juve si segue con grande attenzione lo sviluppo di Lazar Samardzic, con il padre-agente che ha aperto al trasferimento del centrocampista serbo già a partire dalla prossima estate.

Il ragazzo rimane uno degli obiettivi in cima alla lista di Giuntoli, ma subito dopo il profilo di Teun Koopmeiners. L’olandese è il vero e proprio sogno per rinforzare la mediana, ma le alte richieste dell’Atalanta rischiano di far frenare tutto.

