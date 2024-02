Calciomercato Signora Juve, rivoluzione in estate: in tre con la valigia in mano

La Juve, in estate, potrebbe rivoluzionare la sua rosa e tre giocatori sembra già avere la valigia in mano. Anche Chiesa è in bilico

Come rivelato da Sportmediaset, la Juve, in estate, sembra intenzionata a separarsi da Alex Sandro, Filip Kostic e Samuel Iling-Junior, in più resterebbero da definire le situazioni di Moise Kean e Federico Chiesa. Entrambi sono in scadenza nel 2025.

L’attaccante classe 2000 è da alcuni mesi e l’infortunio alla tibia ha fermato anche il suo passaggio all’Atletico Madrid. In estate, Kean potrebbe restare alla Juve, allungando il suo contratto e spalmando l’ingaggio. La situazione di Chiesa, invece, sarebbe più intricata vista anche la grande crescita di Yildiz e i tanti stop stagionali causa infortuni.

