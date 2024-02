Calciomercato Signora Juve, richiesta folle del Bologna: per Zirkzee non bastano più 40 milioni!

Calciomercato Juve, richiesta folle da parte del Bologna per la cessione di Zirkzee: ora non bastano neanche 40 milioni

Per il calciomercato Juve della prossima estate si continua a seguire con molta attenzione la situazione legata a Joshua Zirkzee, con il Bologna che però continua a tirare alto sul prezzo dell’olandese.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, strapparlo ai rossoblù sarà tutt’altro che semplice: almeno 70 milioni di euro la richiesta degli emiliani, che se dovessero cedere il ragazzo vorrebbero replicare l’affare che ha portato Hojlund dall’Atalanta allo United.

