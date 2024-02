Calciomercato Signora Juve, occasione dalla Spagna: lui è il nome nuovo per l’estate

Calciomercato Juve, occasione dalla Spagna per il club bianconero: lui è il nome nuovo in vista della prossima estate

Secondo quanto svelato da Tuttosport, per il calciomercato Juve, in vista dell’estate, si fa anche il nome di Mikel Merino della Real Sociedad, club di cui è ormai diventato un punto fermo.

Lo spagnolo, però, ha un costo del cartellino di almeno 50 milioni di euro. Una cifra molto alta, che farebbe propendere il club bianconero nell’andare ad acquistare un altro tipo di centrocampista.

