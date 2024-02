Calciomercato Signora Juve, non bastano 30 milioni per Soulé: ora si ascoltano solo offerte per quella cifra

Calciomercato Juve, non bastano più 30 milioni di euro per il cartellino di Matias Soulé: i bianconeri alzano il prezzo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile calciomercato Juve in uscita in vista della prossima estate, con Matias Soulé tra i nomi che scalderanno maggiormente le trattative di cessione.

Per l’argentino, però, è bene sapere che non basteranno più offerte da 30 milioni di euro, con il suo prezzo che è infatti destinato a lievitare fino a toccare quota 40 milioni tra bonus e parte fissa. Confermati gli interessi di Newcastle, Crystal Palace e Southampton per lui.

The post Calciomercato Juve, non bastano 30 milioni per Soulé: ora si ascoltano solo offerte per quella cifra appeared first on Juventus News 24.