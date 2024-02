Calciomercato Signora Juve, Kostic e Weah verso l’addio: già individuati i sostituti

Calciomercato Juve, Kostic e Weah vanno verso l’addio al club bianconero: i nomi dei sostituti per la prossima estate

Come scrive la Gazzetta dello Sport, per il calciomercato Juve in uscita è forte la candidatura di Kostic e Weah, ad oggi più vicini a cambiare aria al termine di questa stagione.

I due non hanno convinto con le loro prestazioni in questa stagione e per la giusta cifra possono partire. Per i sostituti sono due i nomi principali: quello di Reinildo, in scadenza nel 2025 con l’Atletico, capace di destreggiarsi sulla fascia come in una difesa a tre. Per la corsia destra si fa invece il nome di Sildillia del Friburgo, classe 2002 seguito da diversi altri club.

