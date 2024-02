Calciomercato Signora Juve, Felipe Anderson e non solo: caccia ai parametri zero. I nomi

Calciomercato Juve, non solo Felipe Anderson nel mirino dei bianconeri: è caccia aperta ai parametri zero per l’estate

Tuttosport fa il punto sul calciomercato Juve in vista della prossima estate, quando diversi giocatori che interessano si libereranno a parametro zero. Tra questi Felipe Anderson, che non ha mai preso in considerazione l’idea di rinnovare con la Lazio. Nei prossimi giorni nuovo incontro con la sorella-agente, per avvicinarsi ulteriormente alle richieste del brasiliano.

Nel mirino c’è poi Mario Hermoso, difensore spagnolo che nei piani potrebbe prendere il posto di Bremer nel caso in cui arrivassero offerte incredibili per l’ex Toro. Lo spagnolo si trova bene a Madrid, ma le distanze tra offerta e richiesta, ad oggi, sembrano tutt’altro che colmabili.

