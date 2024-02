Calciomercato Signora Juve, due alternative a Martinez Quarta: possibile colpo per la difesa dall’estero

Calciomercato Juve, Martinez Quarta ma anche due alternative per rinforzare la difesa. Possibile colpo dall’estero

Come riferito da Tuttosport, per il calciomercato Juve in entrata si è parlato anche del possibile arrivo di Martinez Quarta, vista la situazione contrattuale con la Fiorentina (è in scadenza nel 2025).

Pubblicità

Giuntoli, però, guarda anche alle possibili occasioni provenienti dall’estero: c’è Hermoso dell’Atletico, anche lui in scadenza nel 2025, oltre a Kelly del Bournemouth, che invece lascerà il club inglese la prossima estate. Il colpo per la difesa potrebbe arrivare proprio da qui.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calciomercato Juve, due alternative a Martinez Quarta: possibile colpo per la difesa dall’estero appeared first on Juventus News 24.