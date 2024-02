Calciomercato Signora Juve, doppio colpo in mezzo? Dipende tutto da una cessione: lo scenario

Calciomercato Juve, doppio colpo in mezzo per i bianconeri? Dipende tutto da una cessione: le ultime novità

Per il calciomercato Juve in entrata in estate si lavora anche ad un doppio colpo a centrocampo. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che fa i nomi di Koopmeiners e Samardzic per rinforzare la mediana del club bianconero.

Molto però dipenderà dal futuro di Adrien Rabiot. Senza rinnovo del francese è inevitabile che servirà un altro rinforzo in quella zona di campo ma, dovesse al contrario restare, sarebbe difficile pensare a due colpi di spessore.

