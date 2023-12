Calciomercato Serie A, l’Fc Internazionale piazza il primo colpo: l’Atalanta ha preso questo centrale

Calciomercato Serie A, l’Inter piazza il primo colpo: l’Atalanta ha preso questo difensore. Le ultime notizie

Inizia a scaldarsi il calciomercato Serie A. L’Inter ha individuato in Buchanan il sostituto dell’ex Juve Juan Cuadrado, definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo del canadese. Operazione inferiore ai 10 milioni di euro, accontentando entrambe le parti. Fumata bianca sempre più vicina.

Colpo anche dell’Atalanta, avversaria del Milan per la zona Champions. Come riferito da Fabrizio Romano, la Dea ha raggiunto un accordo con il Verona per il difensore centrale svedese Isak Hien. Le visite mediche potrebbero svolgersi già la prossima settimana.

