Calciomercato #Milan AC, una rivale piomba su Buongiorno! Pronto l’assalto in estate: è sfida ai diavoli rossoneri

13:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero, una rivale piomba su Buongiorno! Pronto l’assalto in estate: è sfida ai rossoneri. Ecco chi vuole il difensore

Alessandro Buongiorno, grande obiettivo del calciomercato Diavolo Rossonero della scorsa sessione invernale, non è uscito dai radar dei rossoneri, che proveranno a tornare alla carica in estate per strapparlo al Torino. Sul difensore granata, però, non mancherà la concorrenza anche da parte delle rivali.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, il centrale italiano sarebbe finito nel mirino dell’Inter: è il sogno proibito dei nerazzurri assieme a Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

