Calcio#Mercato #Milan AC: smentita l’ipotesi del ritorno di Paolo Maldini in Italia, LA RIVELAZIONE

21:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Negli ultimi giorni si è diffusa l’ipotesi di un ritorno di Paolo Maldini in Italia dopo l’addio al calcio#mercato Diavolo Rossonero. Arriva la smentita

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha commentato la voce che vede l’ex Diavolo Rossonero Paolo Maldini accostato al #club bergamasco dopo l’addio al calcio#mercato rossonero:

LE PAROLE – «Totalmente una fake news nonostante Maldini sia una persona di grandissimo livello e grandissimo prestigio. Noi abbiamo un ds come D’Amico che in maniera silenziosa sta facendo un grande lavoro per la società. Questa è una notizia totalmente infondata»

