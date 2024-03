Calcio#Mercato #Milan AC: sfida a Liverpool e City per un mediano

01:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero continua a muoversi alla ricerca dell’occasione migliore. In tal senso sfida a Liverpool e City per un centrocampista

Tra le occasioni valutate dal calcio#mercato Diavolo Rossonero per la sessione estiva, c’è anche un centrocampista del Porto. Come riportato da Calcio#mercato.it si tratterebbe di Varela.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il problema è la concorrenza, dato che in Inghilterra sono convinti che Liverpool e Manchester City siano già molto attente al destino del ragazzo. Il Diavolo Rossonero si dovrà muovere e tentare di anticipare tutti.

Pubblicità

The post Calcio#mercato Diavolo Rossonero: sfida a Liverpool e City per un centrocampista appeared first on Diavolo Rossonero News 24.