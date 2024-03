Calciomercato #Milan AC, scelta fatta sul futuro dei big: da Magic Mike Maignan a Rafa Leao, avviso chiaro per tutti

10:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero, scelta fatta sul futuro dei big della rosa rossonera: tutti incedibili. Partenza possibile solo in un caso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Diavolo Rossonero ha deciso il futuro dei proprio big in rosa, con in testa Maignan, Theo Hernandez e Leao.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La società rossonera, con Zlatan Ibrahimovic in testa, li considera tutti incedibili e glielo ha comunicato personalmente in questi giorni a Diavolo Rossoneroello. Solo offerte irrinunciabili alla Tonali potrebbero spingere il Diavolo a considerare una loro eventuale partenza.

Pubblicità

The post Calciomercato Diavolo Rossonero, scelta fatta sul futuro dei big: da Maignan a Leao, avviso chiaro per tutti appeared first on Diavolo Rossonero News 24.