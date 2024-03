Calciomercato #Milan AC: scelta fatta per il futuro di L’esploratore Terracciano, l’idea del club

19:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Prosegue il lavoro del calciomercato Diavolo Rossonero in vista del futuro. In tal senso chiaro il destino di Terracciano

Il calciomercato Diavolo Rossonero prepara una possibile rivoluzione nel ruolo di terzino destro in vista della sessione estiva. Resta ancora da definire il futuro di Florenzi, che potrebbe salutare, mentre qualche certezza in più dovrebbe esserci per la situazione di Terracciano.

Come riportato da Calciomercato.com l’idea di Moncada e D’Ottavio è quella di un Terracciano titolare nel Diavolo Rossonero del futuro perché ha caratteristiche tecniche e atletiche interessanti. L’ex Verona è stato acquistato principalmente per crescere e capire i movimenti per fare il terzino destro in una linea a quattro. Il lavoro di questi mesi sarà improntato per andare in questa direzione.

