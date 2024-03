Calcio#Mercato #Milan AC, rientra di moda Zaniolo? Ibra Magia ingolosito: può arrivare con quella formula

13:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, Nicolò Zaniolo può tornare di moda in estate: il Galatasaray apre al prestito, Ibrahimovic ci pensa

Come riportato da calcio#mercato.com, il prossimo #futuro di Nicolò Zaniolo nella prossima #campionato non sarà sicuramente in Inghilterra. L’Aston Villa infatti non ha nessuna intenzione di riscattare a 27 milioni di euro l’italiano che dunque tornerà al Galatasaray.

I turchi però lo rimetteranno subito sul #mercato con una valutazione di 20 milioni di euro e aprendo anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il calcio#mercato Diavolo Rossonero, che lo aveva cercato a gennaio 2023 dalla A.S. Roma (da ricordare che i giallorossi vantano il 20% sulla futura rivendita), potrebbe tornare a pensare al ragazzo ingolosito dalla formula dell’affare. Sul calciatore ci sono anche S.S. Lazio, Fiorentina e Juve.

