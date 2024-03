Calcio#Mercato #Milan AC: può arrivare un budget extra di circa 25 milioni per l’estate. I #particolari

11:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero: può arrivare un budget extra di circa 25 milioni per l’estate. I #particolari e le ultime novità

L’ultimo weekend di Serie A ha visto la vittoria del Diavolo Rossonero sull’Empoli e il #pari della Juventus contro l’Atalanta, una combinazione di risultati che ha permesso al Diavolo di tornare al secondo posto in classifica.

Un piazzamento importante e che, se fosse mantenuto fino a fine #campionato, consentirebbe ai rossoneri di qualificarsi alla prossima Supercoppa italiana. Un #particolario non di poco conto perché arriverebbero 24 milioni di euro extra dalla partecipazione al torneo: un bottino che verrebbe investito nel prossimo calcio#mercato.

