Calcio#Mercato #Milan AC, previsto un duello con la Vecchia Signora Juventinantus: AD Furlani sfida Giuntoli per LUI

21:02,7 Apr 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, previsto un duello con la Juventus: Furlani sfida Giuntoli per LUI. Le ultime sui rossoneri Niccolò Ceccarini ha analizzato a TMW il calcio#mercato Diavolo Rossonero, in particolare il prossimo #futuro di Zirkzee conteso dai rossoneri e dai bianconeri. PAROLE – «Sul fronte dell’attacco, in estate la Juventus potrebbe ricevere offerte interessanti soprattutto per Vlahovic e […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calcio#mercato Diavolo Rossonero, previsto un duello con la Juventus: Furlani sfida Giuntoli per LUI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.