Calcio#Mercato #Milan AC: prenotato un promettente centrale del Pescara #NEWS

00:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, prenotato un promettente difensore del Pescara: tutti i DETTAGLI su Emanuele Troiano Novità importanti per quanto riguarda un colpo in ottica prossimo #futuro. Come riportato da Daniele Longo, il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha prenotato per l’estate il difensore Emanuele Troiano del Pescara. Il difensore, classe 2010, è quindi vicino a vestire la maglia dei Diavoli Rossoneri del […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calcio#mercato Diavolo Rossonero: prenotato un promettente difensore del Pescara #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.