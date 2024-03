Calcio#Mercato #Milan AC, Passerini sicuro, la dichiarazione ufficiale: «Il migliore acquisto è lui. Su “El Chuku” Chukwueze dico questo» #Intervista #News #Ultimora

14:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, Carlos Passerini ha indicato in Christian Pulisic il miglior acquisto dei rossoneri in estate: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha parlato così di Christian Pulisic, acquisto del calcio#mercato Diavolo Rossonero della scorsa estate:

PAROLE – «Arrivato a quota 12 gol stagionali: record personale in carriera, l’ennesima conferma che Capitan America è stato davvero il miglior acquisto dell’estate. Buone indicazioni finalmente anche da Chukwueze: magnifico il suo tiro al volo. Il Diavolo Rossonero arriva così alla sosta nel modo migliore, con una vittoria netta per la classifica ma preziosissima anche a livello mentale, dopo il caos dell’inchiesta della Procura sul cambio di proprietà del 2022 che aveva squassato l’ambiente nei giorni scorsi. Segno di personalità».

