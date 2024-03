Calcio#Mercato #Milan AC: occhi puntati su un nuovo parametro zero! Moncada ci prova

16:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero: occhi puntati su un nuovo parametro zero! Moncada ci prova in vista della prossima estate

Nel corso della prossima estate il Diavolo Rossonero andrà alla caccia sul #mercato di un nuovo difensore da aggiungere alla propria rosa. E direttamente da Madrid potrebbe arrivare una ghiotta occasione a zero.

Stando a quanto riportato da Calcio#mercato.com, infatti, anche i rossoneri si sarebbero iscritti alla corsa per Hermoso, difensore in scadenza con l’Atletico a fine #campionato. Non sarà semplice, ma i rossoneri ci proveranno.

