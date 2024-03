Calcio#Mercato #Milan AC: Malick “Mal” Thiaw in bilico, la cifra che può convincere i diavoli rossoneri alla cessione

00:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero nella sessione estiva potrebbe subire una mini rivoluzione. Tra gli addii possibili anche quello di Thiaw Anche Malick Thiaw potrebbe essere coinvolto nella possibile rivoluzione del calcio#mercato Diavolo Rossonero in vista della prossima sessione estiva. Come riportato da Calcio#mercato.it nonostante la fiducia di cui gode nell’ambiente rossonero, e nonostante la sua volontà di […]

