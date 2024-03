Calcio#Mercato #Milan AC, l’agente di Tomori gela i diavoli rossoneri, la dichiarazione ufficiale: «Futuro? Fikayo ragazzo leale, ma…». AD Furlani lo blinda, i #particolari

09:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato Diavolo Rossonero, l’agente di Fikayo Tomori ha parlato del prossimo #futuro del difensore centrale dei rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervistato dal portale boemo Sport.CZ, Viktor Kolar, direttore dell’agenzia che cura gli interessi di Fikayo Tomori, ha parlato così del difensore rispetto al prossimo calcio#mercato Diavolo Rossonero:

PAROLE – «Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Diavolo Rossonero, specie in un momento di difficoltà del #club. Fikayo però ha il potenziale per fare un passo avanti in prossimo #futuro. Se starà bene verrà cercato, è normale. Dopo calcio? Tomori sta già pensando al suo prossimo #futuro. Viene da una famiglia molto solida e sa che il calcio giocato non sarà per sempre».

Tomori, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno del 2027: la valutazione dei rossoneri si attesta intorno ai 50 milioni di euro.

