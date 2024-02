Calciomercato #Milan AC: la Vecchia Signora Juventinantus su Brescianini, i diavoli rossoneri osservano interessati. Il motivo

13:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

La Juventus ha messo nel mirino per il proprio centrocampo l’ex Diavolo Rossonero Brescianini. Il calciomercato rossonero osserva interessato, il motivo

Brescianini nel mirino della Juventus. Come riportato da la Gazzetta dello Sport i bianconeri hanno chiesto informazioni in modo concreto in vista del prossimo anno, bussando concretamente alla porta di Angelozzi.

Il calciomercato Diavolo Rossonero osserva interessato. Il #club rossonero nella trattativa che lo ha portato al Frosinone ha conservato il 50% della futura rivendita. I bianconeri non sono l’unico #club interessato. In estate potrebbe scatenarsi un’asta per la gioia anche del Diavolo Rossonero stesso.

