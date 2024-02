Calciomercato #Milan AC, la rivelazione di Gandini su Beckham: «Avevo questa idea ma Galliani..»

22:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Umberto Gandini si è raccontato ai microfoni di Radio Serie A rivelando tra le varie un retroscena sul calciomercato Diavolo Rossonero legato a Beckham

RETROSCENA BECKHAM – «Ero spesso nel cuore delle trattative, la più personale é stata il trasferimento di David Beckham. É stato un lungo corteggiamento fino a quando siamo riusciti a portarlo al Diavolo Rossonero. Voleva tornare per finire la sua carriera ma Galliani decise che non fosse il caso e David andò a Parigi»

L’INTERVISTA INTEGRALE A GANDINI A RADIO SERIE A

