Calciomercato #Milan AC, la benedizione di Gullit sull’obiettivo di AD Furlani: «C’è una cosa di lui che mi fa impazzire»

11:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero, Ruud Gullit, leggenda rossonera, ha esaltato le grandi qualità di Joshua Zirkzee, obiettivo caldo del Diavolo

Intervistato da Carlo Pellegatti, Ruud Gullit ha parlato così di Zirkzee, obiettivo sensibile del calciomercato Diavolo Rossonero:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «L’ho visto con l’U19, c’era mio figlio che ci giocava insieme. La cosa che mi fa impazzire è che riesce ad essere sempre al posto giusto. Non fa molto per arrivare al posto giusto, ma c’è sempre. È una cosa speciale per un attaccante. Sa anche rifinire. Sono contento per lui. Spero che dopo il Bologna possa andare in una squadra ancora più forte, adesso sta giocando bene e sta crescendo».

Pubblicità

The post Calciomercato Diavolo Rossonero, la benedizione di Gullit sull’obiettivo di Furlani: «C’è una cosa di lui che mi fa impazzire» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.