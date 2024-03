Calcio#Mercato #Milan AC: Koke depennato dalla lista, UFFICIALE il #prolungamento del contratto con l’Atletico Madrid

19:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero è costretto a depennare l’obiettivo Koke dalla propria lista. Ufficiale il rinnovo con l’Atletico Madrid Nulla di fatto. Il calcio#mercato Diavolo Rossonero è costretto a depennare l’obiettivo Koke dalla propria lista. Il centrocampista spagnolo ha rinnovato il proprio contratto con l’Atletico Madrid. A darne l’annuncio è lo stesso #club attraverso i social: La […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calcio#mercato Diavolo Rossonero: Koke depennato dalla lista, UFFICIALE il rinnovo con l’Atletico Madrid appeared first on Diavolo Rossonero News 24.