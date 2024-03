Calcio#Mercato #Milan AC: in estate sarà tempo delle valutazioni, la RIVELAZIONE su Threno Hernandez, Magic Mike Maignan e Rafa Leao

15:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero nella sessione estiva dovrà fare i conti con le attenzioni per Theo Hernandez, Maignan e Leao

Occhi sui big rossoneri. Il calcio#mercato Diavolo Rossonero nella sessione estiva dovrà fare i conti con le attenzioni per Theo Hernandez, Maignan e Leao. Ne è sicuro Luca Bianchin che ha detto la sua a riguardo a Radio Rossonera:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LE PAROLE – «Su Leao, Theo Hernandez e Maignan il Diavolo Rossonero dovrà fare delle scelte: sono talmente forti che è evidente che arriveranno telefonate delle squadre straniere più forti. Non si può sperare che per nessuno dei tre arrivino proposte, qualcosa si muoverà sicuramente»

Pubblicità

The post Calcio#mercato Diavolo Rossonero: in estate sarà tempo delle scelte, la RIVELAZIONE su Theo Hernandez, Maignan e Leao appeared first on Diavolo Rossonero News 24.