Calciomercato #Milan AC: il Napoli contende l’obiettivo ai diavoli rossoneri per sostituire Osimhen

13:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Il Napoli si sta attivando in vista della sessione estiva per cercare il sostituto di Osimhen. In tal senso sfida al calciomercato Diavolo Rossonero

Osimhen con ogni probabilità lascerà il Napoli in estate, il #club partenopeo si sta muovendo per rimpiazzare il proprio attaccante sul mercato. In tal senso contende un obiettivo al calciomercato Diavolo Rossonero:

come riportato da il Mattino il favorito degli azzurri sarebbe David del Lille che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2025. La richiesta è di 40 milioni di euro.

